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Gençliğim Eyvah 4.yeni bölüm fragmanı izle! "Seni seviyorum..."
ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah milyonların beğenisini kazandı. Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu’nun yer aldığı dizi her Pazartesi yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Gençliğim Eyvah dizisinin 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında ''Seni seviyorum...'' sözü dikkat çekiyor.