Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2011 yılında ise evliliğini sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti. Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği AGamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...