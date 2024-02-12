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Haberler Galeri Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

24 yaşındaki Zehra Güneş, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Güneş, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Güneş, gönlünü kaleciye kaptırdı. İkilin ilişkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Zehra Güneş'in yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:50
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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in, sevgilisiyle gündem oldu. Güneş, gönlünü yıldız kaleciye kaptırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın yıldız ismi Zehra Güneş'in sevgilisi ortaya çıktı.

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Zehra Güneş'in yeni sevgilisini yazdı.

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

Zehra Güneş ve Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'in sürpriz aşkı yaklaşık iki ay önce başladı. Genç çiftin birliktelikleri, spor camiasında da olumlu yankı uyandırmış durumda.

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

25 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Özer 23 yaşındadır.