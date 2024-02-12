Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...

24 yaşındaki Zehra Güneş, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Güneş, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Güneş, gönlünü kaleciye kaptırdı. İkilin ilişkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Zehra Güneş'in yeni aşkı...