Feyza Aktan Seren Serengil’in suçlamalarına karşı sessizliğini bozdu

Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerine; "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim" şeklinde devam etti.