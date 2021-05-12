Feyza Aktan Seren Serengil’in suçlamalarına karşı sessizliğini bozdu
Şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. İkili çocuklarının velayeti için mahkemelik olurken Aktan hakkında şok suçlamalar gündeme geldi. Ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düşen Aktan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 12.05.2021
17:27 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
17:27
Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi beklenirken bu kez karşılıklı suçlamalar geldi. Şimdilerde oğulları Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen ikilinin çocukları Kuzey'in bakıcısı şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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'ANNE SEVGİSİ YOKTU'
Naz isimli bakıcı, 'Söylemezsem Olmaz' programında Aktan hakkında; "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullandı.
Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerine; "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim" şeklinde devam etti.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Bakıcının açıklamalarının ardından 'Söylemez Olmaz' programında Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Aktan sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.
FEYZA'DAN JET YANIT!
Aktan açıklamasında; "Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği "kötü anne" gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an" ifadelerini kullandı.