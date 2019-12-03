Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

Türk futbolunun 112 yaşındaki koca çınarı Fenerbahçe'nin başı yine belaya girdi. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından her şeyin düzeleceğini zanneden Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ara transfer döneminde takımlarına takviye beklerken, çıkar haberler karşısında şoke oldu.