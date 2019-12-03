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Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

Türk futbolunun 112 yaşındaki koca çınarı Fenerbahçe'nin başı yine belaya girdi. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından her şeyin düzeleceğini zanneden Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ara transfer döneminde takımlarına takviye beklerken, çıkar haberler karşısında şoke oldu.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 10:27
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Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.

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Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir.

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Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

Peki tablo ne? Sabah'ın haberine göre, ocak ayındaki stratejiyi direkt olarak etkileyecek tablo ortaya çıktı.

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Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

HARCAMA LİMİTİ AŞIMI SÖZ KONUSU

TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı.

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Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya

Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak.