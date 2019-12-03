BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe puan silme ve transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya
Türk futbolunun 112 yaşındaki koca çınarı Fenerbahçe'nin başı yine belaya girdi. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından her şeyin düzeleceğini zanneden Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ara transfer döneminde takımlarına takviye beklerken, çıkar haberler karşısında şoke oldu.
Giriş Tarihi: 03.12.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 10:27
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15