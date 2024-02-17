Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

"Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ailecek çıktıkları kayak tatilinden sonra yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan çift, özel bir davete katılmak üzere Katar'a gitti. Ünlü çiftin aşk dolu anlarını yansıtan fotoğrafları, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Fahriye Evcen bu sefer de set hatırası pozlarıyla gündem oldu. Evcen'in oğlu Kerem ile set pozlarına baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. İşte o kareler...