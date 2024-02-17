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Haberler Galeri Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

"Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ailecek çıktıkları kayak tatilinden sonra yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan çift, özel bir davete katılmak üzere Katar'a gitti. Ünlü çiftin aşk dolu anlarını yansıtan fotoğrafları, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Fahriye Evcen bu sefer de set hatırası pozlarıyla gündem oldu. Evcen'in oğlu Kerem ile set pozlarına baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:03
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Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 13 aylık oğlu Kerem ile birlikte çekildiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen'in oğlu Kerem ile birlikte çekildiği samimi fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, hem oyunculukları hem de mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyorlar.

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Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

Sevgililer Günü'nde romantik pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, son zamanlarda imza attıkları yeni projelerle de adlarından söz ettiriyorlar. Birlikte yer alacakları yeni proje ile hayranlarını heyecanlandıran çift, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri Katar ziyaretiyle de büyük ilgi gördü.

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Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

Sosyal medyada yayınladıkları pozlarla beğeni toplayan çift, şimdi ise yeni paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyorlar.

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Fahriye Evcen minik oğluyla paylaştı! Baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı! Anne-oğul set pozlarıyla...

Fahriye Evcen'in son olarak set hatırası paylaşımı, hayranlarını bir kez daha mest etti. En doğal hallerini paylaşan Evcen'in set misafiri ise minik oğlu Kerem oldu.