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Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

Ezgi Mola, artık vegan beslenmeye başladığını duyurdu. Mola, "Benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir" dedi.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:03
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Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

Oyuncu Ezgi Mola beslenme şeklini değiştirdi. Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan Mola, hayatındaki değişimlerden söz etmeyi de ihmal etmedi.

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Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

6 gündür vegan beslendiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı.

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Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum" dedi.

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Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

VEGANLIK VE VEGAN BESLENME NEDİR?

Veganlık, en basit tanımıyla, hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir. Bazen sıkı vejetaryenlik diye de adlandırılır. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddeder. Veganlar, hayvanlardan türetilen, dolayısıyla üretilmesi için hayvanların kullanıldığı yiyecek ürünlerini tüketmediği gibi, yapımında deri, kürk, kemik, jelatin, yün (koyun yünü, kaşmir, angora), ipek gibi hayvansal maddelerin kullanıldığı yiyecek dışı maddeleri de kullanmaz, giyimlerinde pamuk ve keten gibi bitkisel ya da akrilik gibi sentetik kumaşları kullanırlar. Hayvanlar üzerinde test edilen ve lanolin, propolis gibi hayvansal ürünler içeren kozmetik ve ev temizliği ürünleri de bunlara dahildir. Bunlara ek olarak veganlar, hayvanların kullanıldığı eğlence biçimlerine (sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi, at yarışı vs.) katılmaz.

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Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

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