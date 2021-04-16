Ezgi Mola vegan oldu: Bu bir mucize

O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum" dedi.