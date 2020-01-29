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Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

Esra Erol'da programında yaşanan olay sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İnternetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Recep Özsoy'un gözyaşları gündeme damga gibi vurmuştu. Esra Erol'da programına katılan Recep ve Hülya çiftinin olayı gün geçtikçe büyümeye başladı. Esra Erol'da programına Hülya'nın kaçtığı adam Arif Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Esra Erol'un 28 Ocak tarihinde yayınlanan son bölümünde Hülya herkesi çileden çıkarttı. Hülya Özsoy'un 'Arif ile görüşmezsem, açlık grevine girerim.' sözleri başta Esra Erol olmak üzere stüdyoda bulunanlar tarafından büyük tepki topladı. İşte Esra Erol'da programının 28 Ocak son bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 14:19
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Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

Türkiye böylesini dizilerde bile görmedi... Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı.

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Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu.

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Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

Esra Erol'da canlı yayının 27 Ocak 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası Ali Bey de katılmıştı. 27 Ocak canlı yayınından sonra yaşananlar ise 28 Ocak'ta yayınlandı. İşte Esra Erol'un 28 Ocak son bölümünde yaşananlar...

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Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

28 OCAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hülya Özsoy tüm Türkiye'nin sabrını zorluyor desek yanlış olmaz. Recep Özsoy ile evliyken Arif Yörük'le kaçan, oldukça lüks bir hayat düşleyen ve her seferinde Arif Yörük'e olan aşkını anlatan Hülya Özsoy'un beyanları stüdyodakileri çıldırttı.

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Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

Önce 27 Ocak'ta yayın sonrası neler yaşanmış ona bakalım.