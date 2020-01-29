Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar herkesi çıldırttı! Arif ortadan kayboldu Hülya...

Esra Erol'da programında yaşanan olay sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İnternetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Recep Özsoy'un gözyaşları gündeme damga gibi vurmuştu. Esra Erol'da programına katılan Recep ve Hülya çiftinin olayı gün geçtikçe büyümeye başladı. Esra Erol'da programına Hülya'nın kaçtığı adam Arif Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Esra Erol'un 28 Ocak tarihinde yayınlanan son bölümünde Hülya herkesi çileden çıkarttı. Hülya Özsoy'un 'Arif ile görüşmezsem, açlık grevine girerim.' sözleri başta Esra Erol olmak üzere stüdyoda bulunanlar tarafından büyük tepki topladı. İşte Esra Erol'da programının 28 Ocak son bölümünde yaşananlar...