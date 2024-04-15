15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol'da film gibi olay! Yıllardır saçlarını kazıttı, kanser hastası rolü yaptı | Hastane evrakları sahte çıktı

Esra Erol'da film gibi olay! Yıllardır saçlarını kazıttı, kanser hastası rolü yaptı | Hastane evrakları sahte çıktı

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da programına bu hafta katılan Nurcan Hanım; sevgilisi Samet Yılmaz'ın kanserim diyerek kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Esra Erol, yıllardır "kanserli rolü" yapan Samet beyin hastaneye verdiği evrakların sahte olduğunu ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 23:25
  • 1
  • 12
Esra Erol’da akılalmaz olay! Yıllardır kanser hastası rolü yaptı: Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı.

  • 2
  • 12
Esra Erol’da akılalmaz olay! Yıllardır kanser hastası rolü yaptı: Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı

Nurcan Hanım; sevgilisi Samet Yılmaz'ın kanserim diyerek kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Nurcan hanım, çocuğunu hastaneye götürdüğünde Samet Yılmaz ile tanıştı. Samet beyin, kendi hastalığından, rahatsızlığından ve kanser olduğundan bahsetti. İkili hastanede karşılaştıklarında aralarında duygusal bir yakınlaşma başladı.

  • 3
  • 12
Esra Erol’da akılalmaz olay! Yıllardır kanser hastası rolü yaptı: Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı

O duygusal yakınlaşma Nurcan hanıma, pahalıya mal oldu. Nurcan hanım, Samet beyin kendisinin kemoterapi gördüğünü ve ilik nakli beklediğini ve acil çocuk yapmaları gerektiğini söyledi. Nurcan hanım ise Samet beye, "Senin yaşaman için çocuk yaparım" dedi. Ve şu an ikilinin 18 aylık çocukları var.

  • 4
  • 12
Esra Erol’da akılalmaz olay! Yıllardır kanser hastası rolü yaptı: Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı

"BANA KANSER HASTALIĞININ TÜM BELİRTİLERİNİ GÖSTERDİ"
Konuya ilişkin konuşan Nurcan hanım, "Evliliğimiz süresince Samet bana kanser hastalığının tüm belirtilerini gösterdi. Mesela kemoterapiye gidiyorum diye gidiyordu halbuki hastaneye kahve içmeye gidiyordu. Geldiğinde saçlarını traş ediyordu" dedi.

  • 5
  • 12
Esra Erol’da akılalmaz olay! Yıllardır kanser hastası rolü yaptı: Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı

KAYINPEDER GELİN STÜDYODA YÜZLEŞTİ
Samet Yılmaz'ın babası Engin Bey, bugün stüdyoya geldi. Programa "gelinim torunumu kaçırıyor" iddiası ile ilk başvuranın kendisi olduğunu açıkladı. Baba, "Nurcan hanım torunumu aldı, götürdü. Nüfus kağıdını başkasının üzerine çıkardı. Ben torunumun nüfusunun çıkmasını istiyorum. Mağduruz. 1 sene Nurcan hanımla yaşadım. Nurcan hanım 4 kez evden kaçtı. Oğlum hep yalan söyler. " dedi.