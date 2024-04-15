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Esra Erol'da film gibi olay! Yıllardır saçlarını kazıttı, kanser hastası rolü yaptı | Hastane evrakları sahte çıktı
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da programına bu hafta katılan Nurcan Hanım; sevgilisi Samet Yılmaz'ın kanserim diyerek kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Esra Erol, yıllardır "kanserli rolü" yapan Samet beyin hastaneye verdiği evrakların sahte olduğunu ortaya çıkardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 22:37Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 23:25