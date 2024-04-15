Esra Erol'da film gibi olay! Yıllardır saçlarını kazıttı, kanser hastası rolü yaptı | Hastane evrakları sahte çıktı

O duygusal yakınlaşma Nurcan hanıma, pahalıya mal oldu. Nurcan hanım, Samet beyin kendisinin kemoterapi gördüğünü ve ilik nakli beklediğini ve acil çocuk yapmaları gerektiğini söyledi. Nurcan hanım ise Samet beye, "Senin yaşaman için çocuk yaparım" dedi. Ve şu an ikilinin 18 aylık çocukları var.