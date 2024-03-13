Esra Erol'da akılalmaz olay! Onu terk eden "Sarı Papatyası" için hüngür hüngür ağladı | Esra Erol şaştı kaldı...

O benim bir papatyam iki gözümün çiçeği. Ben ona çok değer verdim. İşten geliyordum. Bütün temizliği ben yapıyordum. Öyle değer verdim. Bana "kadife pantolon giymeyeceksin" dedi. Ben onun için kabul ettim. Ben onun istediği her şeyi yerine getirdim. Bu giyimi bile o bana verdi. Ben krem pantolon bilmezdim. Onun için babet çoraplar giydim. Yüzüme krem sürmeyi ondan öğrendim. Lütfen bana onu geri getirin.