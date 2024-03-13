Esra Erol'da akılalmaz olay! Onu terk eden "Sarı Papatyası" için hüngür hüngür ağladı | Esra Erol şaştı kaldı...
ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa katılan Hüseyin Polat bir yıl önce evlendiği karısı Emine Polat'ın evi terk ettiğini, karısıyla barışmak için programa geldiğini açıkladı. Esra Erol "Eşinizin kılık kıyafetiyle ilgili şikâyeti var mıydı?" diye sordu. Hüseyin Polat kendisini karısının giydirdiğini, bunca zaman krem bile sürmediğini karısının isteğiyle bakım yapmaya başladığını, krem sürdüğünü hatta babet çorap giydiğini anlattı. Esra Erol Hüseyin Bey'in metroseksüel bir adam olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hüseyin, Emine'nin projeksiyona yansıyan fotoğrafına koşarak, "Emine'm, geri dön. Ben sana ne yaptım? " diyerek hüngür hüngür ağladı. Ünlü sunucu Esra Erol şaştı kaldı. İşte detaylar...
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