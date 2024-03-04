04 Mart 2024, Pazartesi
Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, oğlu İdris Ali ile birlikte Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görüntülendi. Kucağındaki oğluyla birlikte marşlar söyleyen Erol, siyah-beyazlı taraftarların ilgi odağı oldu. Güzel sunucunun oğluyla maça gitmesi ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:26
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