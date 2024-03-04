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Haberler Galeri Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, oğlu İdris Ali ile birlikte Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görüntülendi. Kucağındaki oğluyla birlikte marşlar söyleyen Erol, siyah-beyazlı taraftarların ilgi odağı oldu. Güzel sunucunun oğluyla maça gitmesi ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:26
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Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

Güzel sunucu Esra Erol, dün gerçekleşen Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlerken görüntülendi. Büyük oğlu İdris Ali'yi kucağına alarak marşlar söyleyen Erol, taraftarlar tarafından ilgi odağı oldu.

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Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

Esra Erol, Beşiktaşlı taraftarların isteğini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

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Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçı kazanan taraf, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

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Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

Oğluyla keyifli dakikalar geçiren Erol, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

Esra Erol'un oğlu İdris Ali