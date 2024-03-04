Esra Erol derbi maçında ilgi odağı oldu! Oğluyla birlikte paylaştı! Tribündeki Beşiktaş taraftarları...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, oğlu İdris Ali ile birlikte Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görüntülendi. Kucağındaki oğluyla birlikte marşlar söyleyen Erol, siyah-beyazlı taraftarların ilgi odağı oldu. Güzel sunucunun oğluyla maça gitmesi ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.