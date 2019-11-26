Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşi ile ilgili gündem oldu. EDHO'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yunus Emre Yıldırımer sosyal medyanın en çok konuştu��u oyunculardan oldu. Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve birçok ünlü ismin eşi...