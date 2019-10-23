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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyi hayran bırakırken, Alpaslan Çakırbeyli rolündeki Yunus Emre Yıldırımer dikkatleri üzerine çekti. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si, özel hayatıyla gündeme geldi. Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer eşi de ünlü bir oyuncu çıktı. İşte tüm gerçekler...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:01
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

Vedat - Linda Milor