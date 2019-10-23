Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü oyuncu çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyi hayran bırakırken, Alpaslan Çakırbeyli rolündeki Yunus Emre Yıldırımer dikkatleri üzerine çekti. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si, özel hayatıyla gündeme geldi. Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer eşi de ünlü bir oyuncu çıktı. İşte tüm gerçekler...