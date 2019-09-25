Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan herkesi şaşırttı. Diriliş Ertuğrul macerasının yerini Diriliş Osman'ın almasının ardından yeni bir projeye başlayacak olan ünlü oyuncu yeni projesi için imaj değiştirdi. Engin Altan Düzyatan yeni projesi için bambaşka biri olurken hayranları 'yok artık' dedi. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 07:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





