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Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan herkesi şaşırttı. Diriliş Ertuğrul macerasının yerini Diriliş Osman'ın almasının ardından yeni bir projeye başlayacak olan ünlü oyuncu yeni projesi için imaj değiştirdi. Engin Altan Düzyatan yeni projesi için bambaşka biri olurken hayranları 'yok artık' dedi. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 07:03
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Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Hülya Avşar

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Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Çağlar Çorumlu

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Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Aydan Burhan

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Engin Altan Düzyatan son haliyle 'Yok artık!' dedirtti!

Ömer Dönmez