Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın A Para ekranlarındaki programına konuk olan Emre Altuğ, meslek hayatı ve eski eşi Çağla Şıkel'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ömür boyu görüşmek üzere ayrıldıklarını belirten Altuğ, "Çağla hem iyi bir insan, hem de iyi bir anne. Ayrılırken aramızda kavga gürültü olmadı. Hep hayatımda olacak." dedi İşte tüm detaylar...