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Haberler Galeri Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın A Para ekranlarındaki programına konuk olan Emre Altuğ, meslek hayatı ve eski eşi Çağla Şıkel'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ömür boyu görüşmek üzere ayrıldıklarını belirten Altuğ, "Çağla hem iyi bir insan, hem de iyi bir anne. Ayrılırken aramızda kavga gürültü olmadı. Hep hayatımda olacak." dedi İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 10:36
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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın A Para'daki Biz Bize programına şarkıcı oyuncu Emre Altuğ konuk oldu. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sekiz yıl önce yollarını ayırdığı oğullarının annesi Çağla Şıkel ile kurdukları güzel ilişkiyi anlattı. Altuğ, "Çağla, çok iyi bir insan. Hep hayatımda olacak" dedi

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

YAŞINDAN 10 YAŞ DAHA GENÇ GÖSTERİYORUM

Çıkaracağı yeni şarkı ile müziğe geri döneceğini açıklayan Altuğ, "Müzikte üretimi bıraktım bir dönem, içimden çok gelmedi. 14 Nisan'da doğum günümde Çağrı Telkıvıran şarkısı Sevenler Ayrılmaz çıkacak. Klibimizi de çektik. Kemal Başbuğ çekti. Sevenlerime hediye edeceğim şarkımı." dedi.

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

13 ve 11 yaşında olan çocuklarıyla çok vakit geçirmeye çalıştığını söyleyen şarkıcı olduğundan 10 yaş daha genç gösterdiğinin altını çizdi.

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

34 yaşındayken liseliyi oynadığını söyleyen Altuğ, "50'li yaşlardayım ama yaş diye bir şey yokmuş. Erkek çok büyümüyor bence. Doğuyor ergenlik yaşıyor ve ölüyor. Yaşından 10 yaş daha genç gösteriyorum. İlk albümü yaptığımda 29 yaşındaydım. Herkes 19 yaşında sanıyordu beni. 34 yaşında Lise Defteri'nde liseli oynuyordum. Sinem Kobal sevgilimi oynuyordu tam yarı yaşımdaydı. Yaptığım işler beni hiç yaşlandırmayacak. Profesyonel kariyerimde 23 sene bitti." dedi.

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu: “Ömür boyu…”

ÇAĞLA HEM İYİ BİR İNSAN HEM İYİ BİR ANNE

8 yıl önce boşandığı Çağla Şıkel ile sık sık bir araya gelen popçu eski eşiyle ilişkisi hakkında konuştu. Ömür boyu görüşmek üzere ayrıldıklarını belirten Altuğ şu ifadeleri kullandı: