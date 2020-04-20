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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü düzenlenen cenaze namazıyla Kilyos mezarlığına defnedildi. Oğlunun ölümüyle birlikte büyük acı yaşayan Şallı, bugün oğlunun mezarını ziyaret ederek uzun süre dua etti.

Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti |Video EBRU ŞALLI OĞLU PARS'IN MEZARINA GİTTİ DUA ETTİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:53
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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden Pars, Cuma günü aile üyelerinin katıldığı cenaze töreniyle Kilyos mezarlığına defnedildi.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.

Acı kayıp sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapan Şallı, oğlunun hediye ettiği 'Anniş' yazan bilekliği paylaştı.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Şallı, paylaşımına, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' mesajını yazdı.