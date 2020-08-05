Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in makyajsız hali de kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...