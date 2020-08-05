05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in makyajsız hali de kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 17:04
  • 1
  • 92
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir'in makyajsız hali de kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 92
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Ebru Şahin

  • 3
  • 92
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!
  • 4
  • 92
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!
  • 5
  • 92
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Merve Boluğur