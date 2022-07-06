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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Gökcek'te ön balayına çıktı. Lüks yatlarıyla koy koy dolaşan sevgililer, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntü vermemek için tedirgin olan ve sürekli dürbünle etrafı inceleyen çift gazetecileri fark edince bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 06.07.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 09:54
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geçen aylarda evlilik teklifi almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Sevgililer bu olayı taçlandırarak ilk adımı atılar ve geçtiğimiz hafta sade bir tören aile arasında nişan yaptı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Nişanın hemen ardında tatilde çıkan taze aşıklar önceki gün günlüğünü 30 bin TL'den kiraladıkları yatta görüntülendi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Göcek'te sessiz bir tatil süren çift gazetecilere görüntü vermemek için sürekli tedirgin ve ellerine aldıkları dürbün ile tetik haldelerdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Göcek koylarını gezdikten sonra bir koya demirleyen çift gazetecileri görünce yakalandık diyerek gazetecilere pozlar vererek tatillerine devam ettiler.