Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede şov yaptı! Gazetecilere yakalanınca...

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Gökcek'te ön balayına çıktı. Lüks yatlarıyla koy koy dolaşan sevgililer, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntü vermemek için tedirgin olan ve sürekli dürbünle etrafı inceleyen çift gazetecileri fark edince bakın ne yaptı...