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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığında reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Çocuklar Duymasın'da yer alan karakterler hala hafızalarımızda. Çocuklar Duymasın dizisinin iki küçük yıldızı Havuç ve Duygu karakterini canlandıran Furkan Kızılay ile Ayşecan Tatari idi. Furkan Kızılay daha sonra oyunculuk kariyerine devam etti ancak Ayşecan Tatari daha sonra ekranlarda görünmedi. Ayşecan Tatari, ekran önünde bir kariyer sürmek yerine eğitimi tercih etti. Çocuklar Duymadın dizisinin final yapmasının ardından eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yıllar sonra yeniden Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterini canlandırması için teklif gelse de bu teklifi kabul etmedi ve Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte evlenip sessiz sakin bir hayat süren Ayşecan Tatari'nin son hali.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 06:58
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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle şaşırttı!

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sevgilisi Edip Tepeli ile paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Edip Tepeli de kendisi gibi oyuncu.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle şaşırttı!

Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle şaşırttı!

Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile New York'da dünyaevine girmiştir.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle şaşırttı!

Ayşecan Tatari