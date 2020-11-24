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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Ceyda Ateş sosyal medyadan duyurdu: Yarın doğum var!
İş adamı Buğra Toplusoy ile evli olan Ceyda Ateş, hamileliğinde 9. aya geldi. Ateş, doğuma saatler kala sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncu paylaşımında, "Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum" sözlerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 15:49
İş adamı Buğra Toplusoy ile 2 yıl önce ABD'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, annelik heyecanı yaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir kız bebek bekleyen Ateş, hamilelik sürecinde sık paylaşım yapmamasına rağmen güzel haberi sevenlerine duyurmayı tercih etti.
"ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIM"
Instagram hesabından doğuma saatler kala paylaşım yapan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşıp altına şu mesajı yazdı:
"9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim"
Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi, takipçileri Ateş'e iyi dileklerini yolladı. Genç çift, kızlarına Talia adını verecek.