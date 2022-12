Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Cemal Can Canseven sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden oldu. 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimler şimdiden konuşulmaya başladı. Ünlü ismin eski hali ise pes dedirtti. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz ve kilolu hali...