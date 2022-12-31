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Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Cemal Can Canseven sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden oldu. 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimler şimdiden konuşulmaya başladı. Ünlü ismin eski hali ise pes dedirtti. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz ve kilolu hali...

Giriş Tarihi: 31.12.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 12:27
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Cemal Can Canseven’in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla adını duyuran Cemal Can Canseven 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Cemal Can Canseven’in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

Yarışmada birinci olmasının ardından hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapmaya başlayan Canseven sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden oldu.

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Cemal Can Canseven’in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimler şimdiden konuşulmaya başladı.

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Cemal Can Canseven’in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

ÇOCUKKEN ŞİŞMAN VE TATLI OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönem hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti. Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini ve Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getirmişti.

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Cemal Can Canseven’in estetiksiz hali ortaya çıktı! Değişimin böylesi pes dedirtti

"3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

25 yaşındaki Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. Üç ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" demişti.