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Haberler Galeri Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi. Bebeklerini kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düştü. İşte çiçeği burnunda anne Cansu Tosun'un oğlu Marsel ile yaptığı paylaşım...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:45
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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

Bebeklerini kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde baba oldu.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

Bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte doğum sonrası ilk fotoğraf...

Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düştü.