Çinli yetkililer, aralarında ABD ve İsrail merkezli çok sayıda küresel yazılım devinin bulunduğu siber güvenlik firmalarına karşı fiili bir ambargo kararı aldı. Reuters'a konuşan ve konuya yakın iki kaynağa göre, Çin'de faaliyet gösteren yerli şirketlere, bu ülkeler menşeli siber güvenlik yazılımlarını derhal kullanmayı bırakmaları yönünde talimat iletildi.

Talimatın son günlerde iletildiği, ancak kaç şirketi kapsadığına dair net bir sayının henüz bilinmediği belirtildi.