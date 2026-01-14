Çin’de algoritma alarmı yeni güvenlik stratejisi! ABD ve İsrail menşeli yazılımcılara ambargo!
Reuters'ın özel haberine göre Çin yönetimi, ulusal güvenliği gerekçe göstererek ABD ve İsrail merkezli siber güvenlik yazılımlarını sistem dışına itme kararı aldı. Çinli şirketlere açık talimat verildi: Bu yazılımlar kullanılmayacak.
Çinli yetkililer, aralarında ABD ve İsrail merkezli çok sayıda küresel yazılım devinin bulunduğu siber güvenlik firmalarına karşı fiili bir ambargo kararı aldı. Reuters'a konuşan ve konuya yakın iki kaynağa göre, Çin'de faaliyet gösteren yerli şirketlere, bu ülkeler menşeli siber güvenlik yazılımlarını derhal kullanmayı bırakmaları yönünde talimat iletildi.
Talimatın son günlerde iletildiği, ancak kaç şirketi kapsadığına dair net bir sayının henüz bilinmediği belirtildi.
HEDEFTE KİMLER VAR? ABD VE İSRAİL'İN DEVLERİ LİSTEDE
Ambargo kapsamına alınan şirketler arasında:
- VMware (Broadcom bünyesinde)
- Palo Alto Networks
- Fortinet
- İsrail merkezli Check Point Software Technologies yer alıyor.
Bu şirketlerin ürünlerinin, Çinli yetkililere göre hassas verileri toplayarak ülke dışına aktarabilecek teknik kapasiteye sahip olabileceği endişesi taşıdığı ifade ediliyor.
"VERİ SIZIYOR MU?" ENDİŞESİ BÜYÜYOR
Kaynaklara göre Pekin yönetimi, söz konusu yazılımların yalnızca teknik güvenlik açığı değil, jeopolitik bir risk oluşturduğunu değerlendiriyor. Çinli düzenleyici kurumlar, özellikle:
- Kritik altyapı verileri
- Kamu kurumlarına ait hassas bilgiler
- Büyük ölçekli ticari veri akışları
- üzerinde yabancı devletlerin dolaylı erişim sağlayabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Bu nedenle alınan karar, yalnızca ticari değil, stratejik bir güvenlik hamlesi olarak yorumlanıyor.
PEKİN'DEN BATI TEKNOLOJİSİNE ALTERNATİF HAMLESİ
Reuters'ın aktardığına göre Çin, uzun süredir Batı menşeli teknolojileri yerli alternatiflerle değiştirme stratejisi izliyor.
Daha önce yabancı donanımlar, batı menşeli ofis yazılımları, işletim sistemleri adım adım sistem dışına itilmişti. Şimdi ise sıra siber güvenlik yazılımlarına geldi.
Uzmanlara göre bu karar, Çin'in teknoloji alanında tam egemenlik hedefinin yeni bir aşaması olarak görülüyor.
SESSİZLİK DİKKAT ÇEKTİ
Haberin yayımlandığı saate kadar Çin Siber Uzay İdaresi, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Aynı şekilde, ambargo listesinde yer alan ABD ve İsrail merkezli şirketler de Reuters'ın sorularını yanıtsız bıraktı.