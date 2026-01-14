Viral
Narin Güran cinayeti davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. Avukatların karar düzeltme başvurusu sonrası Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili son kararını açıkladı. Nevzat Bahtiyar, önümüzdeki günlerde Narin cinayetine yardım etmekten hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle yeniden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 13:46