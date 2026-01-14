Viral Galeri Viral Liste Narin Güran cinayeti davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. Avukatların karar düzeltme başvurusu sonrası Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili son kararını açıkladı. Nevzat Bahtiyar, önümüzdeki günlerde Narin cinayetine yardım etmekten hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle yeniden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 13:46
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'ne atan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin dosyasına Yargıtay nezdinde artık son nokta konulurken, küçük kızın cansız bedenin Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını az bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu.

NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yargıtay'ın söz konusu bozduğu karar 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden gönderildi. Nevzat Bahtiyar, önümüzdeki günlerde Narin cinayetine yardım etmekten hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle yeniden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

28 Ocak'ta görülecek davada 15 kişi ile birlikte Nevzat Bahtiyar'ın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yargılanacağı ifade edildi.

