Altın ve gümüş rekor tazeledi! Uzman, kredi çekerek altın alanları uyardı
Borsa İstanbul yükselişini sürdürürken döviz kurları yatay seyretti. Altın ve gümüş rekor tazeledi, gümüş güne yüzde 5'lik yükselişle başladı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede altın üzerinden borçlanmanın taşıdığı risklere işaret etti, 2026 yılı için gram ve ons altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:09