Viral Galeri Viral Liste Altın ve gümüş rekor tazeledi! Uzman, kredi çekerek altın alanları uyardı

Borsa İstanbul yükselişini sürdürürken döviz kurları yatay seyretti. Altın ve gümüş rekor tazeledi, gümüş güne yüzde 5'lik yükselişle başladı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede altın üzerinden borçlanmanın taşıdığı risklere işaret etti, 2026 yılı için gram ve ons altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:09
Piyasalarda güvenli liman talebinin etkisiyle altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.626 dolar, gram altın 6.470 TL seviyelerinde işlem görüyor. Finans analisti İslam Memiş, kredi çekerek altın almanın faiz ve ödeme riski nedeniyle yatırımcıyı zor durumda bırakabileceğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürmesine rağmen borçlanmanın riskleri artırdığına dikkat çekti.

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul haftaya güçlü başladı ve yükseliş eğilimini korudu. Endeks yılbaşından bu yana alım yönlü seyrini sürdürürken, döviz kurlarında belirgin bir hareket görülmedi. Dolar/TL 43,16 seviyesinde, Euro/TL ise 50,29 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları güne yüzde 1,11'in üzerinde yükselişle başladı. Gümüş fiyatları gün içinde yüzde 5'i aşan yükselişle tarihi zirveleri gördü. Uluslararası piyasalarda gümüş 91 dolar seviyesine çıkarak bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı.

İslam Memiş, piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor ve haftaya yükselişle başlamıştı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4.626 dolar, gram altın 6.470 lira seviyesinde. Tabii ki jeopolitik gerilimler, İran'daki kaygılı bekleyiş devam ediyor. Diğer yandan Amerika'da Trump'la Powell arasındaki gerginlik devam ettiği için güvenli limanlara olan talep devam ediyor ve altın fiyatları yükseliş trendinde.

KREDİ ÇEKEREK ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?
UZMAN TARİH VERDİ

Memiş, yılın ilk yarısına ilişkin beklentilerini ise şu sözlerle paylaştı: "Bu yıl ortasına kadar, haziran ayına kadar yılın ilk yarısında gram altın tarafında 8.000, ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor."

