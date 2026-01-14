Altın ve gümüş rekor tazeledi! Uzman, kredi çekerek altın alanları uyardı

İslam Memiş, piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor ve haftaya yükselişle başlamıştı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4.626 dolar, gram altın 6.470 lira seviyesinde. Tabii ki jeopolitik gerilimler, İran'daki kaygılı bekleyiş devam ediyor. Diğer yandan Amerika'da Trump'la Powell arasındaki gerginlik devam ettiği için güvenli limanlara olan talep devam ediyor ve altın fiyatları yükseliş trendinde.