Rabia Karaca’dan şoke eden itiraf: Gülibrahimoğlu İBB'den kazandığı 200 bin doları beş dakikada kaybetmişti

İfadesinde cep telefonundaki fotoğraflarla ilgili de bilgi veren ve detayları açıklayan Karaca, "2 numaralı fotoğraf Murat'ın doğum günü pastasıdır. 48 saat uyuşturucu ve eğlence partimizin devam ettiğinin bir diğer ispatıdır. Murat esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi. 3 numaralı fotoğraf, Murat'ın uyuşturucu ve cinsellik temalı partisinin devamıdır" diyerek İmamoğlu'nun A Takımının dahil olduğu uyuşturucu ve fuhuş bataklığını açıkladı.