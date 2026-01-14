Viral
Rabia Karaca’dan şoke eden itiraf: Gülibrahimoğlu İBB'den kazandığı 200 bin doları beş dakikada kaybetmişti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, ifadesinde telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını tek tek itiraf etti. İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde Gülibrahimoğlu'nun İBB'den kazandığı paraları kumarda harcadığını söyleyen Karaca, 'Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak hatırlıyorum.'dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:57