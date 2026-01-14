Viral Galeri Viral Liste Rabia Karaca’dan şoke eden itiraf: Gülibrahimoğlu İBB'den kazandığı 200 bin doları beş dakikada kaybetmişti

Rabia Karaca’dan şoke eden itiraf: Gülibrahimoğlu İBB'den kazandığı 200 bin doları beş dakikada kaybetmişti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, ifadesinde telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını tek tek itiraf etti. İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde Gülibrahimoğlu'nun İBB'den kazandığı paraları kumarda harcadığını söyleyen Karaca, 'Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak hatırlıyorum.'dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:57
Rabia Karaca’dan Murat Gülibrahimoğlu itirafı: İBB’den kazandığı 200 bin doları kumarda harcadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, tutuklandı. Karaca, ifadesinde telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını tek tek anlattı.

Rabia Karaca’dan Murat Gülibrahimoğlu itirafı: İBB’den kazandığı 200 bin doları kumarda harcadı

İBB'deki yolsuzluk vurgununda hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadıkları dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Rabia Karaca, Emel Müftüoğlu'da bu olaya şahit olduğunu vurguladı.

Rabia Karaca’dan Murat Gülibrahimoğlu itirafı: İBB’den kazandığı 200 bin doları kumarda harcadı

"İBB'DEN KAZANDIĞI 200 BİN DOLARI KUMARDA 5 DAKİKADA KAYBETTİ"

Sabah'ın haberinr göre, Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'den kazandığı paraları kumarda harcadığını itiraf eden Rabia Karaca, "Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum.

Rabia Karaca’dan Murat Gülibrahimoğlu itirafı: İBB’den kazandığı 200 bin doları kumarda harcadı

Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır. Telefonumda bulunan 48.526 fotoğraf incelendiğinde tüm bu yaşadığım beni kullandıkları hayat ne yazık ki ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Rabia Karaca’dan Murat Gülibrahimoğlu itirafı: İBB’den kazandığı 200 bin doları kumarda harcadı

İfadesinde cep telefonundaki fotoğraflarla ilgili de bilgi veren ve detayları açıklayan Karaca, "2 numaralı fotoğraf Murat'ın doğum günü pastasıdır. 48 saat uyuşturucu ve eğlence partimizin devam ettiğinin bir diğer ispatıdır. Murat esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi. 3 numaralı fotoğraf, Murat'ın uyuşturucu ve cinsellik temalı partisinin devamıdır" diyerek İmamoğlu'nun A Takımının dahil olduğu uyuşturucu ve fuhuş bataklığını açıkladı.

SON DAKİKA