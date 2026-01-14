14 Ocak 2026, Çarşamba
Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir
Emekli maaşlarındaki zam oranlarının netleşmesinin ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi kararının ardından, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Hükümetin masasında ikramiye artışına dair kritik formüller bulunurken, ödemelerin Mart ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte masadaki o rakamlar ve emekli ikramiyesinde beklenen yeni düzenlemenin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:54