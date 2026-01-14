14 Ocak 2026, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

Emekli maaşlarındaki zam oranlarının netleşmesinin ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi kararının ardından, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Hükümetin masasında ikramiye artışına dair kritik formüller bulunurken, ödemelerin Mart ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte masadaki o rakamlar ve emekli ikramiyesinde beklenen yeni düzenlemenin tüm detayları...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:54
Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

MAAŞ ZAMLARININ ARDINDAN SIRA İKRAMİYEDE

Emekli maaşlarındaki artış süreci hız kesmeden devam ederken, yasal düzenlemeler için Meclis trafiği de yoğunlaştı. Konuya ilişkin güncel gelişmeleri paylaşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkartacak olan yasa yarın Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek ve 17'sinden itibaren emekliler maaşlarını almaya başlayacak" ifadelerini kullandı. Maaşların netleşmesiyle birlikte bayram ikramiyelerinin de artık bir takvime bağlandığını belirten Erdem, bu yıl emeklilere iki ayrı ikramiye ödemesi yapılacağını hatırlattı.

Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

MASADAKİ KRİTİK RAKAMLAR: 5 BİN 500 LİRA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl toplamda 8 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri için bu yıl çıta daha da yukarı çekiliyor. Masada iki temel formülün olduğunu vurgulayan Faruk Erdem, "Bayram başına 5 bin lira yapılması ya da 5 bin 500 liraya çıkartılması şeklinde iki formül var. Bu da yıllık toplamda emeklinin cebine 10 bin ile 11 bin lira arasında bir ikramiye girmesi demek" sözleriyle olası rakamları aktardı.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Eğer ikramiyeler asgari ücret zammı baz alınarak hesaplanırsa, rakamın 5 bin 80 liraya kadar çıkabileceği de öngörüler arasında yer alıyor.

Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

İKRAMİYE SİSTEMİNDE "ADALET" DÜZENLEMESİ SİNYALİ

Mevcut sistemde tüm emeklilerin maaş gözetmeksizin aynı ikramiyeyi alması, ekonomi yönetiminin yeni bir düzenleme yapabileceği ihtimalini doğurdu. Faruk Erdem konuya dair, "Maaşınız 80 bin lira da olsa 20 bin lira da olsa aynı ikramiyeyi alıyorsunuz; buradaki eşitlik çok adaletli olmuyor. Sayın Cevdet Yılmaz'ın da bu konuda açıklamaları var; özellikle alt sınırdaki emeklilere daha yüksek ikramiye verilmesi noktasında bir düzenleme Meclis gündemine gelebilir" şeklinde konuştu.

Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Emeklileri heyecanlandıran zamlı ikramiyelerin ne zaman yatacağı da netleşmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesinde Mart ayının ortalarına işaret eden Erdem, "İlk ikramiye Mart ayı içinde, bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödenecek. Bu rakamların kesinleşmesi için yasal bir düzenleme şart, o yüzden konunun kısa sürede Meclis'e gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 2018 yılında bin lira ile başlayan bu uygulamanın, 2024 yılında yapılacak yeni artışla emeklinin alım gücüne önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir