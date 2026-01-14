Emekliye çifte bayram müjdesi! İkramiyelerde yeni senaryolar belli oldu: Rakam 5 bin 500 lirayı bulabilir

MASADAKİ KRİTİK RAKAMLAR: 5 BİN 500 LİRA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl toplamda 8 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri için bu yıl çıta daha da yukarı çekiliyor. Masada iki temel formülün olduğunu vurgulayan Faruk Erdem, "Bayram başına 5 bin lira yapılması ya da 5 bin 500 liraya çıkartılması şeklinde iki formül var. Bu da yıllık toplamda emeklinin cebine 10 bin ile 11 bin lira arasında bir ikramiye girmesi demek" sözleriyle olası rakamları aktardı.

Eğer ikramiyeler asgari ücret zammı baz alınarak hesaplanırsa, rakamın 5 bin 80 liraya kadar çıkabileceği de öngörüler arasında yer alıyor.