Beşiktaş’ta film gibi olay! "Otel ücreti" tartışmasında kadınlar birbirine girdi

Beşiktaş'ta film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi sevgilisi Rümeysa E. ile gece bir otele gitti, ancak ücreti ödemeden kaçtı. Durumu sonradan öğrenen Rümeysa E., 'Param yok' deyince otel görevlisi Gamze Ç. ile tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda iki kadın birbirini darbetti, yaşananlar kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:36
Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Türkali Mahallesi'nde meydana geldi.

BEŞİKTAŞ'TA SEVGİLİSİ OTEL ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇTI
İddiaya göre Rümeysa E. gece saatlerinde sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti. Odada vakit geçirdikten bir süre sonra adam, sevgilisi Rümeysa E.'yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine Rümeysa E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.

SEVGİLİSİ KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI
Kendisini durduran otel görevlisi Gamze Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine Rümeysa E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı.

Otel görevlisi Gamze Ç.'nin gitmesine izin vermemesi üzerine Rümeysa E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti. Rümeysa E. saldırdığı sırada Gamze Ç., 'Benim çoluğum çocuğum var' diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan Rümeysa E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Rümeysa E. baygınlık geçirdi.

"BEN BU HALE NASIL GELDİM"
Daha sonra ayağa kalkan Rümeysa E., kendisine olayı soran bir vatandaşa yaşananları anlatırken, "Ben nasıl bu halde geldim" diyerek bağırdı.

