Beşiktaş’ta film gibi olay! "Otel ücreti" tartışmasında kadınlar birbirine girdi
Beşiktaş'ta film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi sevgilisi Rümeysa E. ile gece bir otele gitti, ancak ücreti ödemeden kaçtı. Durumu sonradan öğrenen Rümeysa E., 'Param yok' deyince otel görevlisi Gamze Ç. ile tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda iki kadın birbirini darbetti, yaşananlar kameraya yansıdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:36