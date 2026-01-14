Dünya gündemi değişti Gazze unutuldu mu? İsrail zulmünün gölgesinde kış kabusu

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 11:51 Son Güncelleme: 14 Ocak 2026 12:09

İsrail, uluslararası toplumun tüm ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'deki katliamlarına ara vermeden devam ediyor. Silahların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan Gazzeli siviller, şimdi de dondurucu kış şartları ve sular altında kalan çadırlarla mücadele ediyor. Dünyanın sessizliği karşısında bir soykırımı sürdüren İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırıları ile bölgedeki derinleşen insani dramı, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Moderatörü Cansın Helvacı canlı yayında masaya yatırdı.

BATI ŞERİA'DA SOYKIRIM DEVAM EDİYOR: "BÜYÜK BİR ALAN AÇTILAR" İsrail'in saldırgan tavrının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını belirten Orhan Sali, "İsrail'in durumu biraz daha farklı. Son birkaç yıldır aldığı cesaret ve dünyanın Gazze'deki soykırım karşısındaki sessizliği, kendisine Ortadoğu'da inanılmaz büyük bir alan açtı." DÜNYA GÜNDEMİ DEĞİŞTİ GAZZE UNUTULDU MU? "Batı Şeria'yı şu anda yakıyor, yıkıyor. Orada büyük bir alanı kendisine bağlamaya çalışıyor, büyük bir katliam yapıyor." sözleriyle bölgedeki genişleyen tehdidi aktardı.

BARINACAK YER YOK: GAZZE'DE KARA KIŞ KABUSU Gazze'de sivil halkın dondurucu soğuklar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Sali, "Gazze'de kara kış son gaz devam ediyor. Bizim dikkatimiz şimdi Venezuela'da Maduro nasıl götürüldü, İran'da ne oldu, siyasi magazin konuları derken; Gazze'de çok büyük bir dram var şu anda. Çadır yok, barınacak yer yok, ev yok, hiçbir şey yok. Hava soğuk. İnsanlar şu anda İsrail'in maruz bıraktığı başka bir soykırımla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİ, GAZZE UNUTULDU: "VİZÖRLER ORAYA DÖNÜK DEĞİL" Küresel siyasetin Gazze'deki dramı arka plana ittiğine dikkat çeken Orhan Sali, "Kameraların vizörleri Gazze'ye dönük değil. Dünyanın dikkati başka bir yere odaklandırılmış durumda; belki bilinçli olarak... İran'da neler oluyor, Venezuela'da ne oluyor, Trump Grönland'ı alacak mı almayacak mı? Tüm dünya televizyonlarında bunlar konuşuluyor. Ama Gazze'de hiçbir şey bitmedi. Bir sene önceki dram neyse, şu anda da aynısı devam ediyor. Sadece dünyanın gündemi değişti." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİNE İSRAİL ENGELİ: "METAL GİRİŞİ YASAK" Türkiye'nin bölgeye konteyner gönderme girişimlerinin İsrail tarafından sudan bahanelerle engellendiğini ifade eden Sali, "Bu görüntülerin oluşmaması için Türkiye çok adım attı ama maalesef İsrail bunların hiçbirine olumlu yanıt vermedi. Deprem bölgesinde veya Türkiye'nin farklı noktalarında kullanılmayan binlerce konteynerin bölgeye gönderilmesi için Cumhurbaşkanımız çok girişim yaptı. İsrail'in dediği şu; 'Gazze'ye metal girişine izin vermiyoruz'. Neden? 'Onlardan bomba yaparlar' gibi tuhaf bahanelerle... Şu anda sivillerin çok ciddi yardıma ihtiyacı var. Çadırlar artık poşet çadırlara dönmüş durumda." sözleriyle engellenen yardımları aktardı.