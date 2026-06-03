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Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenome Kadir Ezildi, geçirdiği operasyonla 5 kilo yağından kurtuldu. Hastane odasından sağlık durumuna dair paylaşımlar yapan ünlü sunucuyu, bu süreçte eşi Gamze Ezildi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 1

Hem sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar hem de 'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' gibi sevilen programlarla fenomen haline gelen Kadir Ezildi, estetik amaçlı bir operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından vücudundan toplam 5 kilogram yağ alınan Ezildi, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 2

"Şükür Çıktım"

Operasyon sonrası hastane odasından sevenlerine seslenen Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şükür çıktım" ifadelerini kullanarak süreci atlattığını belirtti. Hastane sürecindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ünlü sunucunun, operasyon sonrası moralinin oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 3

SEVENLERİNDEN DESTEK YAĞDI

Kadir Ezildi'nin sağlık durumunu takipçileriyle paylaştığı görüntüler, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü isme takipçilerinden çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi. Bu zorlu süreçte Ezildi'yi yalnız bırakmayan eşi Gamze Ezildi'nin de her an yanında olduğu görüldü.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 4

İŞTE VÜCUDUNDAN ÇIKANLAR

Bu zorlu süreçte Ezildi'yi yalnız bırakmayan eşi Gamze Ezildi'nin de her an yanında olduğu görüldü. Ezildi'nin vücudundan çıkanlar ise şoke etti.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 5

Görkemli bir nişan ve nikah töreni yapan Kadir Ezildi ile Gamze Ezildi çifti, geçtiğimiz sene temmuz ayında evlenmişti. Çifte, takı töreninde çok sayıda altın takılmıştı.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 6

BEBEK İDDİASINA YANIT

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen hakkında son olarak 'Baba oluyor' söylentileri kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Kadir Ezildi 5 kilo yağ aldırdı! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi 7

Ezildi, çıkan haberlere "dilimde tüy bitti" diyerek bebek beklemediklerini söylemişti.

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