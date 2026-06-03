A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Zeynep Bastık düğün sorusunu yanıtladı

A.B.İ. dizisinin sevilen ismi Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık ilişkilerinin 2. yılını Paris'te kutlamış, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün hazırlıklarına başlayan Zeynep Bastık'tan açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak için gittikleri Paris'te büyük bir sürprizle hayatlarını birleştirme kararı aldı. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU" Paris tatili sırasında aldığı evlilik teklifiyle büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Zeynep Bastık, teklifin kendisi için tamamen sürpriz olduğunu belirtti. Serkay Tütüncü ise bu özel an için yaklaşık üç aydır hazırlık yaptığını ve teklifi özellikle yıl dönümlerine denk getirmek istediğini ifade etti. Dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Bekar gittik, nişanlı döndük" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

"KENDİ ARAMIZDA TATLI BİR ŞEYLER YAPARIZ" 2. Sayfa'nın haberine göre; Evlilik hazırlıklarına başladıklarını doğrulayan Bastık, düğün planları hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Düğün hazırlıkları başladı. Tam bir tarih veremeyeceğim. Küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız. 2026 yılında evlilik için acele etmiyoruz; Serkay'la çok güzel ve ciddi bir ilişkimiz var."

HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT Çiftin Paris'ten paylaştığı fotoğraflarda Serkay Tütüncü'nün Zeynep Bastık'ın karnına dokunması, sosyal medyada kısa sürede "hamilelik" dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak çift, çıkan bebek bekledikleri yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtmişti.

SOSYAL MEDYADA ROMANTİK İTİRAFLAR İlişkilerinin ikinci yılını duygusal paylaşımlarla taçlandıran çiftten Serkay Tütüncü, sevgilisine olan aşkını şu sözlerle haykırmıştı: "Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen benim en büyük şansımsın."