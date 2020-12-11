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Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve dijital platformdaki projelerine ağırlık veren Çağatay Ulusoy, kaşesine zam yaptı. 'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncunun, yeni projeler için rakamını 250 bin TL'ye yükseltti.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 10:46
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Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan Çağatay Ulusoy, daha önce yer aldığı projelerde bölüm başı 150 bin TL istiyordu.

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Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!

'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncunun, yeni projeler için rakamı 250 bin TL'ye yükselttiği iddia edildi.

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Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

23 Eylül'de 30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!

Bıyıklı haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yaklaşık bir milyon beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

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Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!

Ulusoy, doğum günü paylaşımına, "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düşmüştü.

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