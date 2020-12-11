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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 TL zam!
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve dijital platformdaki projelerine ağırlık veren Çağatay Ulusoy, kaşesine zam yaptı. 'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncunun, yeni projeler için rakamını 250 bin TL'ye yükseltti.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 10:46
Bir süredir TV ekranlarından uzak olan Çağatay Ulusoy, daha önce yer aldığı projelerde bölüm başı 150 bin TL istiyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncunun, yeni projeler için rakamı 250 bin TL'ye yükselttiği iddia edildi.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
23 Eylül'de 30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Bıyıklı haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yaklaşık bir milyon beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.