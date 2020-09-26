Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kendisine hayran bıraktı. Ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz yıl ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Oğlunun doğumunun ardından ekranlara bir süre ara veren Fahriye Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Spor şıklığını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen yine tam not aldı. İşte Fahriye Evcen'in fit hali...