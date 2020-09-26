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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kendisine hayran bıraktı. Ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz yıl ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Oğlunun doğumunun ardından ekranlara bir süre ara veren Fahriye Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Spor şıklığını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen yine tam not aldı. İşte Fahriye Evcen'in fit hali...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 16:47
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Fahriye Evcen anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara verse de son olarak ünlü bir markanın reklam yüzü olarak yeniden ekranlarda boy gösterir oldu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Instagram'da 11 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Spor şıklığını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen yine tam not aldı.