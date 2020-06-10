10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinde karantinada olan Altınbilek, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaz sezonunu açtı. Instagram hesabından bikinili pozunu "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla paylaşan başarılı oyuncunun paylaşımına 96 binden fazla beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:54
  • 1
  • 70
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı! GALERİ DEVAM EDİYOR

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı.

  • 2
  • 70
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmesinden sonra kendisini karantinaya alan Hilal Altınbilek, yeni normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı.

  • 3
  • 70
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

92 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncu, Instagram hesabından "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla bir kare paylaştı. Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı. Instagram'da 663 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı 92 binden fazla beğeni aldı.

  • 4
  • 70
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...

  • 5
  • 70
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen Hilal Altınbilek başarılı oyunculuğu ile şöhret basamaklarını hızlıca tırmanırken güzelliğiyle de adında oldukça söz ettirdi. Altıbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...