Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in selfiesi sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinde karantinada olan Altınbilek, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaz sezonunu açtı. Instagram hesabından bikinili pozunu "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla paylaşan başarılı oyuncunun paylaşımına 96 binden fazla beğeni geldi.