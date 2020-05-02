Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Herkesin hayatını değiştiren koronavirüs sizi nasıl etkiledi?

Kendimle baş başa kaldığım, dışarıdan gelen sesleri susturduğum bir dönem. Almam gereken dersler varmış, onları gördüm. Korku yerini teslimiyete, akışa bıraktı. Dünümü ve yarınımı elimden bırakıp şimdinin ihtiyaçlarına odaklanmanın bilincine vardım. Hayatta kalmanın önemini anladım. Hareket alanımız kısıtlandı ve hayatı eve sığdırdık. Bu en zorlayıcı kısmı. Ama hayat dur diyorsa vardır bir bildiği.