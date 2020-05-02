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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı 'Gülten' karakteriyle dikkatleriyle dikkatleri üzerine çeken Selin Genç, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan ve evdeki vaktini nasıl geçirdiğini anlatan Genç, dizide rol aldığı bir sahnenin oyunculukta verdiği en büyük sınav olduğundan bahsetti. İşte Selin Genç'in yaptığı açıklamalar…

Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:11
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' şu sıralar Karadağ, Arjantin, Romanya ve Özbekistan'da en çok izlenen Türk dizisi oldu. Dizide 'Gülten' karakterini canlandıran Selin Genç, Günaydın'ın sorularını yanıtladı.


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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Herkesin hayatını değiştiren koronavirüs sizi nasıl etkiledi?

Kendimle baş başa kaldığım, dışarıdan gelen sesleri susturduğum bir dönem. Almam gereken dersler varmış, onları gördüm. Korku yerini teslimiyete, akışa bıraktı. Dünümü ve yarınımı elimden bırakıp şimdinin ihtiyaçlarına odaklanmanın bilincine vardım. Hayatta kalmanın önemini anladım. Hareket alanımız kısıtlandı ve hayatı eve sığdırdık. Bu en zorlayıcı kısmı. Ama hayat dur diyorsa vardır bir bildiği.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Salgın bittikten sonra ilk olarak ne yapacaksınız?

Kendisinden özür dilemek istediğim denizler, topraklar, dağlar ve hayvanlar var. Doğanın insanlara kırgınlığını, ortadan kaybolduğumuzda aldığı derin nefesten hissettik. Hava kirliliğinin azalması, suların temizlenmesi, uzun zamandır görmediğimiz hayvanların yeniden evlerine dönmesi... Doğayla bağımı güçlendirmeye ve sözünü dinlemeye devam edeceğim. Kamp yapmayı, özgürce koşmayı, yüzmeyi gerçekten özledim. Umarım yazın bunları yapabilirim.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

Evde zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?

Yemek yapma fikrine sıcak bakmazdım ama şimdi içimde el becerilerimi geliştirme isteği var. Mutfağa da girdim, elimin lezzetini de test ettim. Hoşuma da gitti üretimin içinde olmak. Kitap okuyorum, yeni filmler ve diziler keşfediyorum. Spor yapıyorum. Yazı yazıyorum, belki hikayelerimi senaryolaştırmayı da denerim.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı

KUSURLARIM OLMUŞTUR

Hayatınızdaki hedefleriniz neler?

Yeni dünya düzenine gidiyoruz, uzun vadeli hedefler koyamıyorum. Nasıl mutlu olacaksam önce kendimi dönüştürüyorum.