ANA SAYFA
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç: O sahne verdiğim en büyük sınavdı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı 'Gülten' karakteriyle dikkatleriyle dikkatleri üzerine çeken Selin Genç, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan ve evdeki vaktini nasıl geçirdiğini anlatan Genç, dizide rol aldığı bir sahnenin oyunculukta verdiği en büyük sınav olduğundan bahsetti. İşte Selin Genç'in yaptığı açıklamalar…
Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:11
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11