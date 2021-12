Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı'yı gören tanıyamadı! Fotoğrafı olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova ekrana damgasını vurmaya devam ederken dizide Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyuran Palalı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.