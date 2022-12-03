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Haberler Galeri Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı ile izleyici karşısına çıkmaya devam eden Berk Oktay, önceki aşk gerçekleşen GQ Türkiye'nin 'Men of the Year' etkinliğine eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile katıldı. Etkinlikte gazetecilerle sohbet eden yakışıklı oyuncu 2022 yılının kendisi için muhteşem olduğunu belirterek, eşinden övgüyle bahsetti. Oktay, yeni yıldan temennilerini de dile getirdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:34
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Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

10 Eylül akşamı Polonezköy'de düğün yapan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. Oktay ve Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' demişti. Nikâhtan bir kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı'yı kalbine etiketlemiş; paylaşımına da 'Öz'üm' notunu düşmüştü. Ünlü çifte binlerce beğeni ve tebrik yorumları yağmıştı.

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Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

"GÜNÜN SONUNDA BİRBİRİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki haftalarda alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı. Kış sezonu için alışverişe geldiğini söyleyen güzel oyuncu, düğün sonrası yapamadıkları balayına yazın çıkmayı planladıklarını açıklamıştı:

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Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

"Balayı olmadı. Zaten biliyorduk, seçtiğimiz tarihlerde çalıştığımız için hiç dert etmedik. Ancak yazın gidebiliriz. Zaman ayırıyoruz birbirimize, aynı evin içindeyiz. Günün sonunda birbirimizi görüyoruz."

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Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen 'Men Of The Year' etkinliği, önceki gün 'Co-Existence / Birlikte Var Olmak' temasıyla 10'uncu yıldönümünü 'birlikte var olduğu' birbirinden değerli isimlerle kutladı. Geceye katılan isimlerden Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çiftinden yakışıklı oyuncu, basın mensuplarıyla bir araya gelip; etkinliğe ve 2022 senesine dair açıklamalarda bulunarak, "Sektörün en önde gelen markasının gecesindeyiz. Burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey

Oynadığı dizinin çok iyi gittiğini belirten oyuncu, "İzleyenler sağ olsunlar, bizi destekliyorlar. Halkımız bizi sevip, evine kabul ettiği için çok mutluyuz" dedi.