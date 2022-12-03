03 Aralık 2022, Cumartesi
Berk Oktay GQ gecesinde aşka geldi! Yıldız Çağrı Atiksoy’a övgü yağdırdı: Başıma gelmiş en güzel şey
Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı ile izleyici karşısına çıkmaya devam eden Berk Oktay, önceki aşk gerçekleşen GQ Türkiye'nin 'Men of the Year' etkinliğine eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile katıldı. Etkinlikte gazetecilerle sohbet eden yakışıklı oyuncu 2022 yılının kendisi için muhteşem olduğunu belirterek, eşinden övgüyle bahsetti. Oktay, yeni yıldan temennilerini de dile getirdi.
Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:34
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