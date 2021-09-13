13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde çocuk krizi yaşadığı ve evlerini ayırdıkları iddiası gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından Baş'ın Mina Ceran'la yasak aşk yaşadığı, ikilinin bir mekanda eğlenirken görüntülendiği haberleri gündeme geldi. Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliklerinin bitmesine neden olarak gösterilen fenomen Mina Ceran, sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 16:48
  • 1
  • 15
Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

Eşi Bensu Soral'la ilişkisinde sorunlar olan ve geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen Hakan Baş'ın Mina Ceran'a İstanbul'da evde tuttuğu ve kız arkadaşıyla rahatlıkla görüşebildiği iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

Bensu Soral ile evlerini ayıran Hakan Baş'ın ardından Mina Ceran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kimsenin kendisine ev tutmadığını ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığını anlattı:

  • 3
  • 15
Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

"Son günlerde gündemi meşgul eden tamamen asılsız haberlerin karşısında sessizliğimi koruma sebebim; ilgili haberlerde bahsi geçen diğer şahıslara ve kendime olan saygımdandır. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı diğer şahıslar zaten yaptılar… Ancak özellikle dün ve bugün çıkan bazı haberler konuyu çok farklı boyutlara taşımış olup, şahsım tarafından müdahaleyi gerektirecek konuma getirmiştir. Ayakları üzerinde duran genç bir kadın olarak, kendi emeğimle yerleştirdiğim ve kardeşimle beraber yaşadığım evim için yapılan yakıştırmaları üzülerek takip ettim. Genç bir kadının kendi parasını kazanıp, kendi evine kimseden destek görmeden yerleşmesini kabul etmek bu kadar mı zor?"

  • 4
  • 15
Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

'Evliliğimizle ilgili hassas bir dönemdeyiz' diyen Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir düğünde kameralara böyle poz vermişti.

  • 5
  • 15
Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu

Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral ile kendisinden sekiz yaş büyük Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edildi. Hakan Baş'ın baba olmak istediği, oyuncunun ise eşine "Anneliğe henüz hazır değilim" yanıtını verdiği öne sürüldü.