13 Eylül 2021, Pazartesi
Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Mina Ceran sessizliğini bozdu
2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde çocuk krizi yaşadığı ve evlerini ayırdıkları iddiası gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından Baş'ın Mina Ceran'la yasak aşk yaşadığı, ikilinin bir mekanda eğlenirken görüntülendiği haberleri gündeme geldi. Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliklerinin bitmesine neden olarak gösterilen fenomen Mina Ceran, sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 13.09.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 16:48
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