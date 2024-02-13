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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

Son yılların en popüler isimlerinden olan Burak Çelik, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde canlandırdığı Jean Luc karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in özel hayatını mercek altına alanlar, bir zamanlar eski Türkiye Güzeli ile evli olduğunu öğrenince şaşırdılar. İşte "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yıldızı Burak Çelik'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:56
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki performansıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Çelik, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Çelik'in özel hayatı da merak konusu oldu. Çelik'in özel hayatını yakından inceleyenler, eski eşiyle ilgili bilgiye ulaşınca adeta şaşkına döndü.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk adımlarını atan Çelik, 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak adını duyurdu. Aynı yıl katıldığı Best Model of The World yarışmasında da birinci seçilerek uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

Oyunculuk kariyerine ise Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle başladı. 100 bölüm boyunca bu dizide rol aldıktan sonra, 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel dizisinde Barış karakterini başarıyla canlandırdı. Ardından, Söz dizisinde Selim karakterini ve Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı.

2020 yılında, Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Daha sonra Senden Daha Güzel dizisinde rol aldı ve şimdilerde ise Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

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