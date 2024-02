Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk adımlarını atan Çelik, 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak adını duyurdu. Aynı yıl katıldığı Best Model of The World yarışmasında da birinci seçilerek uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.