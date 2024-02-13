Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ateş'i Burak Çelik’in eski eşine bakın! Türkiye güzeliyle 2 yıl evli kalmış...

Son yılların en popüler isimlerinden olan Burak Çelik, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde canlandırdığı Jean Luc karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in özel hayatını mercek altına alanlar, bir zamanlar eski Türkiye Güzeli ile evli olduğunu öğrenince şaşırdılar. İşte "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yıldızı Burak Çelik'in sevgilisi...