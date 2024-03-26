Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Eşi ve kızı Mavi ile birlikte sıkça paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu kez de annesiyle gündem oldu. Evgar'ın annesi Bingül Evgar'la birlikte çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kızın benzerliğini gören takipçileri, "Güzel gözlerini annesinden almış" gibi yorumlarda bulundu. İşte Demet Evgar'ın annesi...