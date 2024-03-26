26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Eşi ve kızı Mavi ile birlikte sıkça paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu kez de annesiyle gündem oldu. Evgar'ın annesi Bingül Evgar'la birlikte çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kızın benzerliğini gören takipçileri, "Güzel gözlerini annesinden almış" gibi yorumlarda bulundu. İşte Demet Evgar'ın annesi...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:06
  • 1
  • 119
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

"Bahar" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Evgar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden oldu.

  • 2
  • 119
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen "Bahar" dizisi, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Senaryosunu Ayça Üzüm'ün üstlendiği dizi, Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme sürecini konu alıyor. Bahar karakterinin eşini ise "Yargı" dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

  • 3
  • 119
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

  • 4
  • 119
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Demet Evgar, geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile annelik deneyimini yaşadı ve bir süre setlerden uzak kaldı. Ancak yeni rolüyle tekrar ekranlara dönen Demet Evgar, hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti.

  • 5
  • 119
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın bir de annesine bakın! Güzelliğini ondan almış! Maviş gözlerin sebebi...

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın annesi de güzelliğiyle dikkat çekti.