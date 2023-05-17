17 Mayıs 2023, Çarşamba
Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş
Ayşegül Yıldız 19 yaşında aşk yaşamaya başladığı İbrahim Tatlıses ile uzun süreli birlikteliğin ardından 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. 2 yıl evli kalan çiftin Elif Ada adında bir de kızları olmuştu. Katıldığı program eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunan Yıldız, İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 14:11
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