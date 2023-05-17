Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

"İbrahim Tatlıses ile görüşüyorum. Çocuğumuz var sonuçta. Onun da evi yandı, çok şükür o sırada İstanbul'daydı ve kimse zarar görmedi. En büyük tesellimiz bu. İbrahim Bey çok özel bir insan ve Allah'ın sevgili kulu. Çok kazalar ve belalar atlattı. Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor. Bu kadar badire atlatıp, hayatta kalmayı kimse başaramaz. Azrail 0, İbrahim Bey 3. İnsanların özüne bakmak lazım. Geçmişte hepimizin hataları oldu ama özünde iyi bir insandır. Bizim birbirimize karşı hatalarımız olmuştur ama bunlar çok büyük hatalar değil. Ölümlü dünya ben hayata pozitif yaklaşan bir insanım. İbrahim Bey'in hayatında zaman zaman biri oluyor. Ben anlayışla karşılıyorum, benim de hayatımda biri olsa o da anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Şu an kimse yok benim hayatımda."