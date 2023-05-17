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Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

Ayşegül Yıldız 19 yaşında aşk yaşamaya başladığı İbrahim Tatlıses ile uzun süreli birlikteliğin ardından 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. 2 yıl evli kalan çiftin Elif Ada adında bir de kızları olmuştu. Katıldığı program eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunan Yıldız, İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 14:11
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Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz hafta bir derginin 14'üncü yıl kutlamasına katılmıştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, İzmir'in Narlıdere ilçesinde dairesi bulunan blokta yangın çıkan eski eşi ve kızı Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

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Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

"AZRAİL 0, İBRAHİM BEY 3"

"İbrahim Bey çok özel bir insan ve Allah'ın sevgili kulu" diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:

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Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

"İbrahim Tatlıses ile görüşüyorum. Çocuğumuz var sonuçta. Onun da evi yandı, çok şükür o sırada İstanbul'daydı ve kimse zarar görmedi. En büyük tesellimiz bu. İbrahim Bey çok özel bir insan ve Allah'ın sevgili kulu. Çok kazalar ve belalar atlattı. Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor. Bu kadar badire atlatıp, hayatta kalmayı kimse başaramaz. Azrail 0, İbrahim Bey 3. İnsanların özüne bakmak lazım. Geçmişte hepimizin hataları oldu ama özünde iyi bir insandır. Bizim birbirimize karşı hatalarımız olmuştur ama bunlar çok büyük hatalar değil. Ölümlü dünya ben hayata pozitif yaklaşan bir insanım. İbrahim Bey'in hayatında zaman zaman biri oluyor. Ben anlayışla karşılıyorum, benim de hayatımda biri olsa o da anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Şu an kimse yok benim hayatımda."

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Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Genç yaşta kamera karşısına geçen ve şöhretle tanışan Yıldız, "Ben asosyel bir insanım. Kız çocuğum var, okula gidiyor. Onunla çok ilgileniyorum ve belki de bu yüzden kendime çok zaman ayıramıyorum. Mutsuz değilim bu durumdan. Ailemle ve arkadaşlarımla iyi hissediyorum kendimi ve hayatımda aşk anlamında eksiklik hissetmiyorum. Belki de o yüzden kimse yok hayatımda. İnsanlara tuhaf geliyor bu durum ama ben hayatımda kimse olmasa da çok mutlu bir insanım" demişti.

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Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! Bakın neden evlenmiş

'NAFAKA' CEVABI!

Ünlü türkücü ile anlaşmalı boşanan ünlü isim, "Elif Ada babasına çok düşkün. Anneler ne yaparsa yapsın babaya çok düşkün oluyorlar. Elif Ada'ya da sürekli anlatıyorum. 'Babanın hayatında biri olabilir o mutlu olursa sen de olursun' diyorum. İbrahim Bey ile aramızda nafaka sorunu yok. Üstünden çok zaman geçti, böyle şeyleri de konuşmak hoş olmaz" açıklamasını yapmıştı.