Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

"İstanbullu Gelin", "Kavak Yelleri" ve "Suskunlar" gibi diziler ile şöhret kazanan başarılı oyuncu Aslı Enver, kariyerinin yanında aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Şarkıcı Murat Boz ile uzun soluklu beraberliğinin peşinden özel hayatında bir türlü aradığını bulamayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Geçen günlerde yeni aşkı el ele görüntülenen Enver ile ilgili son olarak bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Aslı Enver'in yeni aşkı Berkin Gökbudak ile ilgili o flaş gelişme...