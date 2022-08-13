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Haberler Galeri Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

"İstanbullu Gelin", "Kavak Yelleri" ve "Suskunlar" gibi diziler ile şöhret kazanan başarılı oyuncu Aslı Enver, kariyerinin yanında aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Şarkıcı Murat Boz ile uzun soluklu beraberliğinin peşinden özel hayatında bir türlü aradığını bulamayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Geçen günlerde yeni aşkı el ele görüntülenen Enver ile ilgili son olarak bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Aslı Enver'in yeni aşkı Berkin Gökbudak ile ilgili o flaş gelişme...

Giriş Tarihi: 13.08.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 16:45
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Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

Başarılı oyuncu Aslı Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen ünlü isimlerden. Bir dönem Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle gönlünü kaptıran Enver, son olarak aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

AŞKLARI BELGELENMİŞTİ

Caddebostan'da el ele pozları sosyal medyada düşen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın aşkı belgelenmişti. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmemişti.

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Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

YAZ BAŞINDAN BERİ GÖRÜŞÜYORLAR

Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenilmişti.

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Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

"EVLENECEKLER" İDDİASI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi.

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Aslı Enver yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bu iddia çok konuşulur…

AİLE TANIŞMASI BEKLENİYOR

Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürüldü.