Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Arıza dizisinde canlandırdıkları Halide ve Ali Rıza karakterleriyle ekran başına kilitleyen Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aralarında yakaladıkları uyumla izleyicilerden tam not alan Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş özel hayatlarıyla mercek altına alındı. Birbirlerine oldukça yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş'ın arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte boy farkları...