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Haberler Galeri Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Arıza dizisinde canlandırdıkları Halide ve Ali Rıza karakterleriyle ekran başına kilitleyen Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aralarında yakaladıkları uyumla izleyicilerden tam not alan Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş özel hayatlarıyla mercek altına alındı. Birbirlerine oldukça yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş'ın arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte boy farkları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 15:02
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Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Arıza dizisinde performansları ve aralarında yakaladıkları uyumla izleyicilerden tam not alan Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş özel hayatlarıyla mercek altına alındı. Birbirlerine oldukça yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş'ın arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte boy farkları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Hande Erçel – 175 CM

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Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Mine Tugay – 170 CM

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Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

Murat Ünalmış – 192 CM

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Arıza’nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Aralarında...

İsmail Demirci – 192 CM