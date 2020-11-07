Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu! Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!
Arıza dizisinde canlandırdığı Halide karakteriyle ekrana gelen Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yaşlarda ekranlara adım atan ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aça Ayşin Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 07.11.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 15:20
Arıza'da canlandırdığı Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Arıza'nın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe
Neslihan Atagül