Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Arıza'da canlandırdığı Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Arıza'nın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

