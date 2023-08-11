11 Ağustos 2023, Cuma
Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı'dan ilk açıklama geldi
Şarkıcı Tan Taşçı, dün sabah saatlerinde Burdur'da trafik kazası geçirdi. Sıkıştığı araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Korkutan kaza sonrası Tan Taşçı'dan ilk açıklama ise geldi.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 12:25
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