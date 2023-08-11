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Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı'dan ilk açıklama geldi

Şarkıcı Tan Taşçı, dün sabah saatlerinde Burdur'da trafik kazası geçirdi. Sıkıştığı araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Korkutan kaza sonrası Tan Taşçı'dan ilk açıklama ise geldi.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 12:25
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Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan dün sabah saatlerinde kötü haber gelmişti. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konser için seyir halinde olan Tan Taşçı'nın içinde bulunduğu cip, Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpmıştı.

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Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama geldi

Kazada lüks cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı.

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Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama geldi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi.

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Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama geldi

ARAÇTA SIKIŞAN TAN'I İTFAİYE ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama geldi

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Hafif yaralanan, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Tan Taşçı ve diğer iki yaralı, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı.