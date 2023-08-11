Aracıyla tırın altına girdi! Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama geldi

ARAÇTA SIKIŞAN TAN'I İTFAİYE ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.