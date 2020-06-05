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Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış

ABD'de gözaltına alındığı sırada polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ırkçılığa karşı protestolar sürerken, siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ünlülerden bağışlar gelmeye devam ediyor. Mülteciler için yaptığı çalışmalarla bilenen oyuncu Angelina Jolie de Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 15:56
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Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış GALERİ DEVAM EDİYOR

Üç aydır koronavirüs (Covid-19) salgını ile boğuşan ABD kendini son 10 gündür siyahi George Floyd'un ölümü nedeniyle protestoların içinde buldu.

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Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış

Ülkede ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların yanı sıra siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ABD'li ünlülerden bağış yağıyor.

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Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış

Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

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Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış

"AYRIMCILIK CEZASIZLIK HOŞ GÖRÜLEMEZ"

Oscarlı oyuncu ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Irk eşitliği, sosyal adalet ve acil yasal reform çağrısında NAACP Yasal Savunma Fonu ile birlikteyim" ifadelerini kullandı.

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Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış

Jolie aynı zamanda, "Ayrımcılık ve cezasızlık hoş görülemez, örtbas edilemez veya haklı gösterilemez. Umarım ABD'liler olarak toplumumuzdaki derin yapısal yanlışlara karşı bir araya gelebiliriz" diye konuştu.