Angelina Jolie’den ırkçılıkla mücadele için 200 bin dolarlık bağış

ABD'de gözaltına alındığı sırada polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ırkçılığa karşı protestolar sürerken, siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ünlülerden bağışlar gelmeye devam ediyor. Mülteciler için yaptığı çalışmalarla bilenen oyuncu Angelina Jolie de Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.