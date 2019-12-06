Aleyna Tilki makyajsız fotoğrafıyla olay oldu

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkıları ve danslarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar magazin dünyasının da takibinde. Sevenlerinin adeta mercek altına aldığı Aleyna Tilki'nin makyajsız fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Aleyna Tilki ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.