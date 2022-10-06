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Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

atv'nin en iddialı yapımlarından olan Aldatmak, etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide canlandırdığı Güzide karakteriyle ekrana bomba gibi dönen Vahide Perçin ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranın en sevilen isimlerinden olan ve özel hayatıyla da yakın takibe alınan usta oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaştı kaldı. İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

Giriş Tarihi: 06.10.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:49
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin gündeme oturdu. Bu sezonun en iddialı yapımlarından olan dizi etkileyici hikayesiyle izleyiciden tam puan alırken dizinin usta ismi Vahide Perçin özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

Usta oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaştı kaldı. İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi…

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

BURAK ÖZÇİVİT – CEYLAN ÇAPA

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

FAHRİYE EVCEN – ÖZCAN DENİZ

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ HANDAN DENİZ