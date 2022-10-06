Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşini gören şaştı kaldı! Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar...

atv'nin en iddialı yapımlarından olan Aldatmak, etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide canlandırdığı Güzide karakteriyle ekrana bomba gibi dönen Vahide Perçin ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranın en sevilen isimlerinden olan ve özel hayatıyla da yakın takibe alınan usta oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaştı kaldı. İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...