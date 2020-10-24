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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını… Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…
Bir süredir saçlarını uzatan Ahmet Kural'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı. Bugüne kadar rol aldığı dizi ve film projeleri için kılıktan kılığa giren Ahmet Kural, son filmi için bambaşka bir imaja büründü. saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 10:39
Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tarzını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.
INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını İnstagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.
İşte Ahmet Kural'ın yeni tarzı…
Demet Evgar