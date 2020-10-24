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Haberler Galeri Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

Bir süredir saçlarını uzatan Ahmet Kural'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı. Bugüne kadar rol aldığı dizi ve film projeleri için kılıktan kılığa giren Ahmet Kural, son filmi için bambaşka bir imaja büründü. saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 10:39
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Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tarzını paylaştı.

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Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.

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Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını İnstagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

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Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

İşte Ahmet Kural'ın yeni tarzı…

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Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

Demet Evgar