Ahmet Kural’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Uzattığı saçlarını…

Bir süredir saçlarını uzatan Ahmet Kural'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı. Bugüne kadar rol aldığı dizi ve film projeleri için kılıktan kılığa giren Ahmet Kural, son filmi için bambaşka bir imaja büründü. saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.