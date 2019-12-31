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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı
Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aralarında yakaladıkları uyum nedeniyle rol arkadaşı Burcu Özberk ile oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:33
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