Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk dizisinin yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, son dönemin en çok konuşlan isimlerinden oldular. Genç oyuncuların uyumu ve başarılı performansları Afili Aşk dizisinin önünü açtı. Dizide gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı. İşte Çağlar Ertuğrul ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri…

